Брюссель, , 21:06 — REGNUM Церемония открытия нового авианаправления Бельгия-Куба авиакомпании TUI Fly Belgium состоялась 24 декабря в Брюсселе. Об этом сообщает латиноамериканское новостное агентство Prensa Latina.

Пляж на Кубе у города Варадеро Roberty

Авиакомпания открыла два новых еженедельных рейса на Кубу — в Гавану и на курорт Варадеро. В будущем планируется выполнять в каждом направлении по два рейса в неделю.

Посол Кубы в Бельгии Яира Хименес сообщила первым путешественникам о том, что «они прибудут в страну, которая успешно справилась с пандемией и почти полностью иммунизировала население собственными вакцинами». Она также рассказала о богатстве природы, культуры и истории острова и заверила, что бельгийцы найдут «много человеческого тепла и гостеприимства» среди кубинцев.

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