Тюмень, 24 декабря, 2021, 20:28 — ИА Регнум. В Тюменской области построят ещё три новых термальных курорта. Об этом сообщает «Деловой портал» со ссылкой на региональный департамент инвестиционной политики и господдержки предпринимательства.

Виталий Филимонов ИА REGNUM «Тюменское море»

Один из них новых термальных курортов с аквапарком «Аквамолл» появится в Тюмени к 2025 году. Строить его будет ООО «Многофункциональный комплекс Аквамолл» / ООО «Аквапарк». Объём инвестиций составит 4,138 млрд рублей.

Второй планируется открыть в Тобольском районе уже в 2022 году на базе термального источника. Его строит ООО «Тюменские минеральные воды», объём инвестиций — 64,9 млн рублей. Третий тоже появится в 2022 году в Омутинском районе. Его за за 10 млн рублей построит ИП Александр Логинов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года Тюменская область приняла первый чартерный туристический рейс из Москвы. Туристов интересуют термальные курорты, которых только возле Тюмени расположено 20.