Москва, , 08:25 — REGNUM За каждый пропущенный подменный номер оператор связи будет платить штраф. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия»).

Александр Хинштейн Er.ru

«Мы устанавливаем штрафы очень серьёзные. За каждый выявленный факт оператор связи, за каждый пропущенный им подменный номер, а они сегодня их прекрасно видят, будет платить немалые деньги — до миллиона рублей. И экономически это просто сделает невыгодным для операторов связи участие в этих заведомо криминальных и подложных схемах», — отметил Хинштейн.

Он обратил внимание на то, что уже более четверти всех зарегистрированных в России преступлений — это преступления, связанные с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, мошеннические звонки, от которых страдают десятки тысяч людей.

«Именно подменный номер — это и есть основной способ сегодня реализации вот этих мошеннических схем, когда звонок идёт с Украины, а человек видит входящий номер под российским (московским) кодом», — отметил Хинштейн.

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