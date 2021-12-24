Берлин, 24 декабря, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Ассоциация защиты детей ФРГ считает, что школы и детские сады в стране должны возобновить работу в обычном режиме в 2022 году, несмотря на пандемию COVID-19. Об этом заявил 24 декабря президент ассоциации Хайнц Хильгерс в интервью журналу Spiegel.

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«Во многих регионах Германии, даже если не объявлялся общенациональный карантин, школы были постоянно закрыты. Зачастую учителя и ученики находились на карантине, из-за чего занятия не проводились», — напомнил Хильгерс.

Он отметил, что дети в Германии находятся в трудном положении, в то время как «взрослые позволяют себе слишком много свободы».

Ранее Тюрингия первой из федеральных земель объявила, что не вернется к традиционному очному обучению в классах после рождественских каникул. До середины января занятия в школах региона будут дистанционными, а затем планируется проводить уроки для детей поочерёднонебольшими учебными группами.