Москва, , 20:25 — REGNUM «Союзмультфильм» совместно с сервисом Okko представит новогодний короткометражный фильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии 24 декабря.

«Вовка и зима в Тридевятом царстве» Пресс-служба «Союзмультфильма»

По сюжету мультфильма, главный герой вновь отправится в волшебную страну, где идёт подготовка к Новому Году. Там Вовка поссорится с Морозко, что приводит к отмене зимы — герой должен будет вернуть её любой ценой.

Добавим, что премьера анимации «Вовка и зима в Тридевятом царстве» состоится 31 декабря 2021 года. Короткометражный фильм будет доступен для просмотра на платформе Okko, а также на официальном Youtube-канале «Союзмультфильма».

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