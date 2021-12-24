Москва, 24 декабря, 2021, 20:25 — ИА Регнум. «Союзмультфильм» совместно с сервисом Okko представит новогодний короткометражный фильм «Вовка и зима в Тридевятом царстве». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе студии 24 декабря.

Пресс-служба «Союзмультфильма» «Вовка и зима в Тридевятом царстве»

По сюжету мультфильма, главный герой вновь отправится в волшебную страну, где идёт подготовка к Новому Году. Там Вовка поссорится с Морозко, что приводит к отмене зимы — герой должен будет вернуть её любой ценой.

Добавим, что премьера анимации «Вовка и зима в Тридевятом царстве» состоится 31 декабря 2021 года. Короткометражный фильм будет доступен для просмотра на платформе Okko, а также на официальном Youtube-канале «Союзмультфильма».