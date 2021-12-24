Берлин, , 23:18 — REGNUM Экс-кандидат в канцлеры ФРГ Армин Лашет, ранее отказавшийся от должности главы федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия, заявил о намерении вернуться на этот пост после поражения на выборах, сообщает 24 декабря немецкий журнал Spiegel.

Армин Лашет

Армин Лашет привел Христианско-демократический союз Германии (ХДС) к поражению на выборах в сентябре 2021 года. Стремясь стать федеральным канцлером, он освободил пост премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии, но теперь сожалеет, что не возглавил правительство в Дюссельдорфе.

Политик также рассказал журналистам, что находится в хороших отношениях со своим преемником на посту лидера ХДС Фридрихом Мерцем.

«Он был моим конкурентом, а не соперником. Мы очень хорошо ладим. Думаю, его избрание поможет партии продемонстрировать мощную оппозицию», — отметил Лашет.

Новый парламент земли Северный Рейн-Вестфалия должен быть созван 15 мая 2022 года. Последние опросы показывают, что ХДС и СДПГ имеют равные позиции в федеральной земле — около 27%, на третьем месте находятся «зелёные» с 17% поддержки.