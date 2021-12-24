Мурманск, 24 декабря, 2021, 20:21 — ИА Регнум. С 27 декабря заведения общепита в Мурманской области смогут работать до двух часов ночи. В саму новогоднюю ночь — до последнего посетителя, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Чибис.

Цитата из к/ф «Афоня». Реж. Георгий Данелия. 1975. СССР Выпьем!

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: угроза распространения «Омикрона» — все новости»

«Посещение заведений остаётся возможным при предъявлении QR-кода. Разрешённая заполняемость зала — до 70%», — уточнил глава региона.

Напомним, в Мурманской области зарегистрировали первый случай заражения штаммом «Омикрон».

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области выявили 165 носителей коронавируса.