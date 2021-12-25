Москва, 25 декабря, 2021, 05:20 — ИА Регнум. Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов ожидает от президента РФ Владимира Путина смены курса и новой политики, передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Геннадий Зюганов

«Моя личная точка зрения, что у президента Путина нет сейчас другого выхода, как внутри страны предложить новый курс и новую политику. Извне ничего не изменится, какие бы бумажки им не писали», — считает Зюганов.

«Со слабыми плохо разговаривают, тем более они нас никогда не слушали, когда мы слабели, нас просто всегда душили», — уверен парламентарий.