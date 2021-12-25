Москва, , 06:30 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский приветствовал дипломатические усилия России по отношениям с США и НАТО, передает корреспондент ИА REGNUM.

Владимир Жириновский Duma.gov.ru

«Радует, что в декабре 2021 года мы почувствовали запах русской весны. Впервые за много лет, особенно за последние 30 лет зазвучал голос русской дипломатии: вот наши пункты, выполняйте, но не выбирайте по отдельности, или всё выполняете, или мы запускаем другой пункт в связи с вашим невыполнением этих пунктов», — сказал Жириновский.

«Правильно, потому что может быть поздно, мы не должны допускать 22 июня. Сталин всё ждал: а вдруг не будет, а вдруг обойдётся. И дождались. Три миллиона взяты в плен, и полстраны сожжено из-за того, что вовремя не дали приказ», — напомнил парламентарий.

Предложения России своевременны, уверен Жириновский.

«Сейчас вовремя, программу весь мир видит, что мы требуем, мы ждём, мы надеемся. И мы не угрожаем никому, нам угрожают, чужие войска стоят у нашей границы, оружие завозят на сопредельную сторону, всё как в 1941 году. Всё подходят немецкие дивизии, оружие. Не только немецкие, и венгерские, и румынские, итальянские, вся Европа была в 1941 году. И сейчас НАТО 30 стран — вся Европа. И тренируют, и диверсантов готовят», — перечислил депутат.

Жириновский поддерживает внешнюю политику.

«Это очень хорошо, это радует нас. Вот в этом плане мы полностью поддерживаем наших дипломатов. Но как сказал вчера президент, одна лишь фраза мне понравилась в отличие от левых партий, он сказал, что мы не допустим, чтобы это заболтали наши предложения, ибо так может быть: да потом, да потом, да встретимся в Женеве, в Хельсинки, да мы посмотрим. Нет. Или выполняют, или запускайте другой вариант», — заявил Жириновский.

Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с государствами-членами НАТО, в которые включены, в частности, положения о взаимных гарантиях безопасности в Европе, о неразмещении ракет средней и меньшей дальности в зоне досягаемости друг друга и отказе от дальнейшего расширения НАТО, в том числе за счет бывших республик СССР.

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