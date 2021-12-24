Москва, , 20:25 — REGNUM Украина чисто физически не сможет стать членом НАТО. Об этом 24 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Ядерный взрыв

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По мнению эксперта, членство Украины в Североатлантическом альянсе противоречит не только здравому смыслу и глобальной безопасности, но и самим законам физики.

«Мы все время забываем об объективных ограничениях. Человек, например, не может жить в кипятке. Трансгендером может стать, а жить в кипятке не может. И вода при нормальном давлении не может иметь температуру выше 100 градусов. Вот точно по этой же причине флаг НАТО над Украиной подняться не может. Вот ядерный гриб над Украиной подняться может, а флаг НАТО над Украиной подняться не может. По тем же объективным причинам», — сказал Делягин.