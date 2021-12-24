Берлин, 24 декабря, 2021, 22:27 — ИА Регнум. Ряд федеральных земель ФРГ отказались от отслеживания контактов лиц, заражённых коронавирусом. Об этом сообщила 24 декабря председатель Федеральной ассоциации врачей Уте Тейхерт в интервью журналу RedaktionsNetzwerk Deutschland.

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По её словам, всестороннее наблюдение за потенциальными случаями заражения в Германии в настоящее время почти не проводится.

«Фактически несколько немецких земель, в том числе Баден-Вюртемберг, Берлин и Гамбург, полностью приостановили поиск контактов инфицированных лиц», — сказала специалист.

Тейхерт отметила, что «офисы по отслеживанию контактов в настоящее время сосредоточены в первую очередь на регистрации фактических заболеваний».

При этом она высказала мнение, что значительное увеличение числа случаев заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон», ожидаемое в ближайшие недели, лишь усложнит задачу по отслеживанию контактов инфицированных.