Василий Иванов, Игорь Свирин,
24 декабря 2021, 22:31 — REGNUM 24 декабря переодевшиеся в Дедов Морозов спасатели департамента ГОЧСиПБ города Москвы поздравили маленьких пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом. Сказочный перформанс по многолетней традиции стал кульминацией фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке».
В Морозовской больнице произошло десантирование отряда Дедов Морозов
Василий Иванов © ИА REGNUM
Мальчик Матвей под бой курантов загадал желание, он очень хотел подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Заветные желания должны исполняться, решили огнеборцы и спасатели Московского авиацентра. Поздравлять маленьких пациентов, которым приходится встречать в больнице самый главный праздник в году, вместе с волшебными стариками отправились снегурочки, снеговики, легендарная такса Маруся и артисты лучших уличных театров столицы.
Матвей
Василий Иванов © ИА REGNUM
Валерий Горев, главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Иванов вручает Матвею каску спасателя и рацию для объявления старта спуска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Талисман спасателей Москвы такса Маруся
Василий Иванов © ИА REGNUM
Если новогодние волшебники спускались сверху, то их внучки, в роли которых выступили психологи Пожарно-спасательного центра, буквально взлетали к окнам палат, за которыми их с нетерпением ждали дети. Появление сказочных персонажей вызвало у детей бурю радости и непередаваемых словами эмоций.
Подготовка к спуску
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало спуска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Начало спуска
Василий Иванов © ИА REGNUM
Деды Морозы махали руками в окна и желали скорейшего выздоровления в Новом году
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
«Пусть все наладится!»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
«С Наступающим!»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Посмотреть на спуск вышли и сотрудники больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новогоднее поздравление передали и снегурочки
Василий Иванов © ИА REGNUM
Перед подъемом
Василий Иванов © ИА REGNUM
«С Наступающим!»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Спуск новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Два шага до земли
Василий Иванов © ИА REGNUM
Наблюдение за спуском новогоднего десанта
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздник на этом не закончился, дальше эстафету приняли артисты уличных театров «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки». Они под традиционные новогодние мелодии в исполнении оркестра Снеговиков, обошли все больничные корпуса, останавливаясь у каждого, удивляли и радовали ребят зажигательными танцами, фокусами, мастерством жонглирования.
Новогоднее шествие под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Оркестр снеговиков
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новогоднее шоу у основного здания больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
«С Наступающим, Морозовка!»
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дед Мороз-альпинист передает привет
Василий Иванов © ИА REGNUM
Новогодним парадом прошли артисты по всей территории больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздник под окнами Морозовской больницы
Василий Иванов © ИА REGNUM
Праздник преодолел стены
Василий Иванов © ИА REGNUM
Потом встреча со спасателями и артистами перенеслась в зал, где перед детьми и их родителями выступили клоуны театра «Пампуш». Клоуны порадовали зрителей синтезом лирической клоунады, уличного театра, черно-белого кино, фокусов и мастер класса по развитию новых навыков общения.
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