24 декабря 2021 | Время чтения 2 мин

Василий Иванов, Игорь Свирин, , 22:31 — REGNUM 24 декабря переодевшиеся в Дедов Морозов спасатели департамента ГОЧСиПБ города Москвы поздравили маленьких пациентов Морозовской детской больницы с Новым годом. Сказочный перформанс по многолетней традиции стал кульминацией фестиваля добрых дел «Зима в Морозовке».

В Морозовской больнице произошло десантирование отряда Дедов Морозов Василий Иванов © ИА REGNUM

Мальчик Матвей под бой курантов загадал желание, он очень хотел подружиться с пожарными и спасателями Москвы. Заветные желания должны исполняться, решили огнеборцы и спасатели Московского авиацентра. Поздравлять маленьких пациентов, которым приходится встречать в больнице самый главный праздник в году, вместе с волшебными стариками отправились снегурочки, снеговики, легендарная такса Маруся и артисты лучших уличных театров столицы.

Матвей Василий Иванов © ИА REGNUM

Валерий Горев, главный врач ГБУЗ «Морозовская ДГКБ ДЗМ» Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей Иванов, заместитель руководителя Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей Иванов вручает Матвею каску спасателя и рацию для объявления старта спуска Василий Иванов © ИА REGNUM

Талисман спасателей Москвы такса Маруся Василий Иванов © ИА REGNUM

Если новогодние волшебники спускались сверху, то их внучки, в роли которых выступили психологи Пожарно-спасательного центра, буквально взлетали к окнам палат, за которыми их с нетерпением ждали дети. Появление сказочных персонажей вызвало у детей бурю радости и непередаваемых словами эмоций.

Подготовка к спуску Василий Иванов © ИА REGNUM

Начало спуска Василий Иванов © ИА REGNUM Начало спуска Василий Иванов © ИА REGNUM

Деды Морозы махали руками в окна и желали скорейшего выздоровления в Новом году Василий Иванов © ИА REGNUM

Наблюдение за спуском новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM

Спуск новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM

Наблюдение за спуском новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM Наблюдение за спуском новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM

«Пусть все наладится!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Спуск новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM «С Наступающим!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Посмотреть на спуск вышли и сотрудники больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Новогоднее поздравление передали и снегурочки Василий Иванов © ИА REGNUM

Перед подъемом Василий Иванов © ИА REGNUM

«С Наступающим!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Наблюдение за спуском новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM

Спуск новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM Два шага до земли Василий Иванов © ИА REGNUM

Наблюдение за спуском новогоднего десанта Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздник на этом не закончился, дальше эстафету приняли артисты уличных театров «Черный квадрат», «Ликк» и «Чудаки». Они под традиционные новогодние мелодии в исполнении оркестра Снеговиков, обошли все больничные корпуса, останавливаясь у каждого, удивляли и радовали ребят зажигательными танцами, фокусами, мастерством жонглирования.

Новогоднее шествие под окнами Морозовской больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Оркестр снеговиков Василий Иванов © ИА REGNUM

Новогоднее шоу у основного здания больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Новогоднее шоу у основного здания больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Новогоднее шоу у основного здания больницы Василий Иванов © ИА REGNUM «С Наступающим, Морозовка!» Василий Иванов © ИА REGNUM

Дед Мороз-альпинист передает привет Василий Иванов © ИА REGNUM

Новогодним парадом прошли артисты по всей территории больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздник под окнами Морозовской больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздник под окнами Морозовской больницы Василий Иванов © ИА REGNUM Праздник под окнами Морозовской больницы Василий Иванов © ИА REGNUM

Праздник преодолел стены Василий Иванов © ИА REGNUM

Потом встреча со спасателями и артистами перенеслась в зал, где перед детьми и их родителями выступили клоуны театра «Пампуш». Клоуны порадовали зрителей синтезом лирической клоунады, уличного театра, черно-белого кино, фокусов и мастер класса по развитию новых навыков общения.

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