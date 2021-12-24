Берлин, , 22:20 — REGNUM Случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон» выявлены во всех федеральных землях Германии, хотя доминирующим на территории страны пока остаётся вариант «Дельта». Об этом сообщил 24 декабря президент Института Роберта Коха (RKI) Лотар Вилер в интервью Spiegel.

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Согласно последним данным института, на территории ФРГ подтверждён 441 случай заражения штаммом «Омикрон», вместе с тем некоторые исследовательские учреждения сообщают о выявлении уже более 1,5 тысячи таких случаев.

Ранее RKI сообщил в своём еженедельном докладе, что данные о симптомах у пациентов со штамом «Омикрон» «указывают на довольно лёгкое течение болезни у инфицированных с полной вакцинацией или ревакцинацией».