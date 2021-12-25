Москва, 25 декабря, 2021, 03:15 — ИА Регнум. Помимо чрезвычайных мер стране нужен дешевый кредит. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Михаил Делягин (СРЗП).

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Делягин

«Только он порождает развитие в каждой точке, а не лишь там, куда государство изволит ткнуть пальчиком. Но чтобы дешевый долгосрочный кредит не завалил рубль, надо ограничить финансовые спекуляции, как делали все крупные развитые страны, лучший путь японский: на каждый рубль спекуляции финансовые институты должны вложить пять рублей в реальный сектор или в госдолг», — рассуждает Делягин.

Деньги должны служить созиданию и преображению России, подчеркнул парламентарий.

«Для этого надо направить их на модернизацию инфраструктуры комплексную, а не кусочно-разрывную, она кардинально снизит издержки, улучшит деловой климат, усилит трудовую мотивацию, но главное, она даст свободу, потому что свобода — это не бла-бла-бла, а именно избыток инфраструктуры», — указал он.