Анкара, , 20:15 — REGNUM Патриарх Константинопольский Варфоломей получил положительный результат теста на коронавирусную инфекцию. Об этом говорится в распространённом 24 декабря заявлении патриархии.

Патриарх Варфоломей Иван Шилов © ИА REGNUM

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«У патриарха Варфоломея в рамках регулярной диагностики, проводимой в Фанаре, был обнаружен положительный результат теста на коронавирус», — указывается в сообщении.

Отмечается, что сразу после постановки диагноза патриарх был направлен в центральную больницу Стамбула для прохождения дальнейшего профилактического осмотра.

В патриархии добавили, что 81-летний Варфоломей прошёл полный курс вакцинации. В настоящее время у него проявляются лишь лёгкие симптомы заболевания, его общее состояние оценивается положительно.