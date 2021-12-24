Берлин, 25 декабря, 2021, 00:08 — ИА Регнум. На севере и юге Германи из-за скользких зимних дорог резко возросло количество дорожно-транспортных происшествий. Жертвами ДТП стали по меньшей мере два человека, большое количество людей пострадали, сообщает немецкий журнал Spiegel.

Так, в районе озера Мекленбур недалеко от Райнберга два автомобиля столкнулись лоб в лоб при повороте на скользкой просёлочной дороге, в результате чего19-летний водитель одной из машин погиб, второй был госпитализирован с серьёзными травмами.

В районе Стаде в Нижней Саксонии в результате ДТП погиб 15-летний подросток. По предварительным данным, отец, ехавший с тремя детьми, не справился с управлением из-за скользкого дорожного покрытия, в результате чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево. Старший из детей погиб, все остальные находившиеся в машине были госпитализированы.

Сообщается, что наиболее всего пострадали от снегопадов жители земли Шлезвиг-Гольштейн, где произошло не менее 190 дорожно-транспортных происшествий. Непогода также привела к приостановке железнодорожного сообщения в регионе.