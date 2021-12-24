Пекин, , 20:14 — REGNUM Китайская компания Aya отложила анонс новой версии портативной игровой консоли Neo на 4 января 2022 года. Публикацию производитель разместил 24 декабря на своей официальной странице в Twitter.

Портативная игровая консоль Aya Neo Скриншот с YouTube

Ранее Aya заявила, что представит новое устройство 28 декабря 2021 года, сейчас компания извинилась перед покупателями и сообщила, что «по определённым причинам» вынуждена отложить мероприятие на неделю.

https://twitter.com/AYANEO__/status/1474206290696032256

Напомним, о планах представить новую версию Neo производитель объявил 15 декабря 2021 года. Отметим, что в феврале 2022-го компания Steam планирует начать продажи своей портативной консоли Steam Deck. Ранее некоторые СМИ предположили, что новая Aya Neo может обойти по показателю производительности устройство Valve, поскольку будет оборудована процессором AMD нового поколения.

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