Берлин, 24 декабря, 2021, 22:01 — ИА Регнум. В Германии двое врачей подозреваются в подделке карт вакцинации и введении пациентам разбавленной вакцины от коронавируса. Об этом сообщает 24 декабря немецкий журнал Spiegel.

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Как уточняется, подозреваемые в махинациях врачи работали в районе Пассау в Восточной Баварии.

«Два врача, как утверждается, фальсифицировали записи о вакцинации, вводили разбавленную вакцину своим пациентам и регистрировали прививки, которые не были проведены», — сообщил представитель Баварского центрального офиса по борьбе с мошенничеством и коррупцией.

В рамках возбужденного уголовного дела были проведены обыски на ряде государственных и частных объектов. Помимо двух медиков, подозреваемыми по делу проходят ещё три человека.

Фигурантам предъявлены обвинения в мошенничестве, умышленном нанесении вреда здоровью и неправильной сертификации вакцинации.

Сообщается также, что после инцидента управление района Пассау направило почти тысяче пациентов письма с просьбой пройти повторный тест на антитела к коронавирусу.