Буэнос-Айрес, , 21:01 — REGNUM Аргентина остро отреагировала на рождественскую речь премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он назвал «вторжением» притязания Аргентины на Фолклендские острова. Об этом сообщает новостное агентство Pagina 12.

Фолклендские острова John5199

В ответ на это аргентинский секретарь по делам Фолклендских островов Гильермо Кармона указал, что «милитаристская риторика исходит не от государства, которое страдает от оккупации, а от оккупирующей державы», намекая на то, что «вторжением» стоит называть действия Великобритании, а не Аргентины.

Кармона также обвинил Джонсона в том, что «Британия вспомнила о Фолклендах только в рождественском послании, тогда как для Аргентины острова — национальное дело, о котором говорят весь год».

Читайте ранее в этом сюжете: В Южной Америке поддержали Аргентину в споре с Британией за Мальвины