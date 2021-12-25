Москва, , 04:12 — REGNUM Проведение техосмотра остается обязательным для коммерческого и общественного транспорта. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичёв («Единая Россия»).

Техосмотр U.S. Air Force

«Остается проведение технического осмотра для нашего автомобильного транспорта, который занимается коммерческими перевозками, в том числе грузов, пассажиров, это легковой транспорт, это легковое такси», — отметил Москвичёв.

При этом техосмотр будет проходить более серьезно, отметил он.

«Станции, которые сегодня технического осмотра есть, они будут более качественно проводить технический осмотр, на котором будут присутствовать сотрудники уполномоченные, МВД России, это Госавтоинспекция, как говорится, по старинке», — заявил глава комитета Госдумы.

Госдума в третьем чтении приняла, а Совфед одобрил закон о добровольном техосмотре. При этом техосмотр останется необходимым в случае смены владельца, изменении конструкции автомобиля или мотоцикла старше четырех лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон о добровольном техосмотре