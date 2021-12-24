Казань, 24 декабря 2021, 20:14 — REGNUM Мэр Елабуги Рустем Нуриев в ходе закрытого заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом позволил себе высказаться довольно резко в адрес пожилых людей, которые еще не вакцинированы. Глава города опасается, что на приеме такие люди могут его заразить.
«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — цитирует мэра издание «Подъём».
Также он заявил, что, когда раздаются деньги на 9 мая или в День пожилых людей, необходимо сразу спрашивать медицинский сертификат.
Движение «Ветераны России» готовится направить обращение в Генеральную прокуратуру с целью дать оценку его высказывания в адрес людей старшего поколения.
«Мэру не дозволено такое говорить. Это подчёркивает его безграмотность и малодушие. Нужно, чтобы чиновники отдавали отчёт своим действиям», — заявил руководитель движения Ильдар Резяпов.
Позднее глава Татарии Рустам Минниханов жестко отреагировал на поведение мэра Елабуги, посчитав оскорбление Нуриевым ветеранов проявлением безнравственности. Минниханов напомнил, что в республике всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов и намерены окружать их вниманием и заботой и в дальнейшем.
«То, что высказал глава Елабужского района, — недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения», — цитирует главу региона его пресс-служба.
Минниханов напомнил, что в регионе ведется планомерная работа по разъяснению важности вакцинации, именно в таком ключе необходимо взаимодействовать с жителями республики. Иные методы, тем более, такие перегибы, неприемлемы.