Казань, 24 декабря, 2021, 20:14 — ИА Регнум. Мэр Елабуги Рустем Нуриев в ходе закрытого заседания регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом позволил себе высказаться довольно резко в адрес пожилых людей, которые еще не вакцинированы. Глава города опасается, что на приеме такие люди могут его заразить.

Правительство Тувы Вакцинация от коронавируса

«Я привитый, приходит ко мне пенсионер на личный приём и меня заражает. Мне зачем такой пенсионер нужен? Это не пенсионер — это враг настоящий», — цитирует мэра издание«Подъём».

Также он заявил, что, когда раздаются деньги на 9 мая или в День пожилых людей, необходимо сразу спрашивать медицинский сертификат.

Движение «Ветераны России» готовится направить обращение в Генеральную прокуратуру с целью дать оценку его высказывания в адрес людей старшего поколения.

«Мэру не дозволено такое говорить. Это подчёркивает его безграмотность и малодушие. Нужно, чтобы чиновники отдавали отчёт своим действиям», — заявил руководитель движения Ильдар Резяпов.

Позднее глава Татарии Рустам Минниханов жестко отреагировал на поведение мэра Елабуги, посчитав оскорбление Нуриевым ветеранов проявлением безнравственности. Минниханов напомнил, что в республике всегда с благодарностью относятся к подвигам ветеранов и намерены окружать их вниманием и заботой и в дальнейшем.

«То, что высказал глава Елабужского района, — недопустимо и заслуживает самого жесткого осуждения», — цитирует главу региона его пресс-служба.

Минниханов напомнил, что в регионе ведется планомерная работа по разъяснению важности вакцинации, именно в таком ключе необходимо взаимодействовать с жителями республики. Иные методы, тем более, такие перегибы, неприемлемы.