Берлин, 24 декабря, 2021, 21:43 — ИА Регнум. В Германии ожидается резкий рост числа случаев заражения коронавирусом в преддверии Нового года. Об этом заявил 24 декабря министр здравоохранения Карл Лаутербах, передаёт Spiegel.

Карл Лаутербах

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Министр также сообщил, что, в отличие от некоторых других европейских стран, в Германии пока не наблюдается масштабного распространения нового штамма коронавируса «Омикрон».

Лаутербах призвал граждан ограничить контакты в праздничные дни, сделать прививки, а при необходимости пройти ревакцинацию. Он не исключил, что для обеспечения оптимальной иммунной защиты от COVID-19 может потребоваться и четвёртая прививка.

На сегодняшний день в Германии чуть более 70% населения прошли полный курс вакцинации от COVID-19 и уже 35% граждан получили бустерные прививки.

За последние сутки в стране было выявлено 44 927 новых случаев заражения коронавирусом, ещё 425 пациентов с COVID-19 скончались.