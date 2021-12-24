Вена, 24 декабря 2021, 20:16 — REGNUM Всех политзаключённых белорусские власти должны немедленно выпустить на свободу, написала 24 декабря председатель ОБСЕ Анн Линде в Twitter.
Комментируя сегодняшний отказ белорусского Верховного суда отменить наказание белорусским оппозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой, приговорённым 6 сентября к десяти и 11 годам лишения свободы (соответственно) — за антигосударственную деятельность, Линде назвала эту новость «ужасной» и выдвинула требование:
Читайте ранее в этом сюжете: Эксперт: Белорусские власти отпустят Колесникову к Новому году