Вена, 24 декабря, 2021, 20:16 — ИА Регнум. Всех политзаключённых белорусские власти должны немедленно выпустить на свободу, написала 24 декабря председатель ОБСЕ Анн Линде в Twitter.

Цитата из видео из YouTube Мария Колесникова

Комментируя сегодняшний отказ белорусского Верховного суда отменить наказание белорусским оппозиционерам Максиму Знаку и Марии Колесниковой, приговорённым 6 сентября к десяти и 11 годам лишения свободы (соответственно) — за антигосударственную деятельность, Линде назвала эту новость «ужасной» и выдвинула требование:

«Все 953 политических заключённых должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека».