Москва, , 02:10 — REGNUM Принятый в первом чтении Госдумой законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения — первый шаг к налоговому маневру. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди»).

Госдума Полина Волхова © ИА REGNUM

«Ещё летом во время избирательной кампании мы предложили налоговый манёвр для бизнеса. Предпринимателям станет проще жить, если заменить налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, взносы в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд единым налогом с выручки. Мы уже прорабатываем с Минфином возможность провести этот налоговый маневр. И сегодняшний законопроект о льготном налогообложении микропредприятий — первый шаг в этом направлении», — отметил Плякин.

Правительственным законопроектом предлагается освободить микропредприятия от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Пользователей нового налогового режима также освободят от обязанности вести бухгалтерию и сдавать налоговые декларации.

«Мы все сможем в экспериментальном режиме убедиться, что упрощение налогов для микропредприятий выгодно и государству, и предпринимателям, и работникам. Но главное — люди начнут платить белые заработные платы, сейчас бизнес часто платить в серую, потому что страховые взносы достаточно большие», — подчеркнул депутат.

Читайте ранее в этом сюжете: В России пройдет эксперимент по новому налоговому режиму в четырех регионах