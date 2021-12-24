Москва, 25 декабря, 2021, 02:10 — ИА Регнум. Принятый в первом чтении Госдумой законопроект об автоматизированной упрощенной системе налогообложения — первый шаг к налоговому маневру. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил депутат Госдумы Владимир Плякин («Новые люди»).

Полина Волхова ИА REGNUM Госдума

«Ещё летом во время избирательной кампании мы предложили налоговый манёвр для бизнеса. Предпринимателям станет проще жить, если заменить налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, взносы в Фонд социального страхования, в Пенсионный фонд единым налогом с выручки. Мы уже прорабатываем с Минфином возможность провести этот налоговый маневр. И сегодняшний законопроект о льготном налогообложении микропредприятий — первый шаг в этом направлении», — отметил Плякин.

Правительственным законопроектом предлагается освободить микропредприятия от взносов на пенсионное, социальное и медицинское страхование. Пользователей нового налогового режима также освободят от обязанности вести бухгалтерию и сдавать налоговые декларации.

«Мы все сможем в экспериментальном режиме убедиться, что упрощение налогов для микропредприятий выгодно и государству, и предпринимателям, и работникам. Но главное — люди начнут платить белые заработные платы, сейчас бизнес часто платить в серую, потому что страховые взносы достаточно большие», — подчеркнул депутат.