Москва, , 02:43 — REGNUM Москва посылает Минску сигнал о необходимости интенсифицировать интеграцию и реформы. Об этом 24 декабря заявил корреспонденту ИА REGNUM член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.

Борис Грызлов Kremlin.ru

«Назначение Грызлова — это сигнал о том, что Москва начинает терять терпение», — заявил эксперт.

Никакой реальной интеграции, даже после подписания т.н. «союзных программ», пока не наблюдается. Вся интеграция — это низкие цены на энергоносители для Белоруссии, сохранение рынка сбыта для белорусских товаров и экономическое взаимодействие, полагает эксперт.

«Мы не видим никаких шагов в области политического взаимодействия. Лукашенко так много говорил о желании посетить Крым, и что? Вместо него туда приехала кучка пропагандистов с проповедями о «евразийстве» нового типа и заявлениями о том, что их позиция — личная, и что государство, т. е. Белоруссию, они не представляют», — напомнил эксперт.

Назначение Грызлова — это сигнал о том, что интеграция и политические реформы, по мнению Москвы, должны идти интенсивнее. Это назначение должно повысить статус российско-белорусских отношений, резюмировал Безпалько