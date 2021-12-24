Москва, 24 декабря, 2021, 20:22 — ИА Регнум. России следует задуматься над тем, чтобы ограничить поставки газа в Евросоюз. Об этом 24 декабря заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин (СРЗП) в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

По его словам, если страны Евросоюза не хотят покупать российский газ, то это их выбор. России в этом случае нужно не переубеждать своих «партнеров», а напротив проявить уважение к их мнению и снизить поставки на запад голубого топлива по трубопроводам. Нехватку выручки в этом случае с лихвой можно будет компенсировать за счет продажи в ЕС российского сжиженного природного газа.

«Хотят замерзать — пусть замерзают. Это свободный, демократический выбор. Зачем же мы им навязываем свой газ? Наверное, лет 15 последние, если слушать европейцев, то получается, что главная проблема российско-европейских отношений заключается в том, что мы навязывали им наш газ. Это же неправильно. Надо максимально ограничить поставки. Пусть покупают сжиженный природный газ. Он тоже наш, только они покупают его через американцев. А мы займёмся газификацией нашей страны», — сказал Делягин.