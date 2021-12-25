Москва, , 01:07 — REGNUM В Госдуме готовы повышать штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных, передает корреспондент ИА REGNUM.

Вислоухая кошка Марина Каширская © ИА REGNUM

Принятый в первом чтении законопроект о штрафах за жестокое обращение с животными предполагает в том числе штрафы за несоблюдение общих требований к содержанию животных, санкции составят на граждан от 1,5 тыс. до 3 тыс. рублей.

«Эта сумма взята, исходя из правонарушений аналогичной степени тяжести, за которые вводится санкция в административном законодательстве. Если есть, что называется, инициативы по увеличению, то вы можете их предложить. Но я напомню, что по этой статье верхняя планка всё-таки составляет 30 тыс. рублей, в случае если о юридических лицах идет речь. Давайте обсуждать. У нас второе чтение впереди», — сказал первый зампред комитета Госдумы по природным ресурсам Владимир Бурматов («Единая Россия»).

Госдума в первом чтении приняла законопроект о штрафах как за нарушения требований к содержанию домашних питомцев, так и за выброшенных на улицу кошек и собак.

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