Москва, , 00:00 — REGNUM В Госдуме предложили отказаться от уголовного наказания за повторное нарушение Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы полагаем, что если лицо не исправляется, совершая повторные правонарушения, то нужно совершенствовать меры административного взыскания. Например: применять конфискацию автомобиля, применять лишение права управления транспортным средством на срок 10−20 лет, а может быть и пожизненно, применять административный арест, обязательные работы, необходимо, наконец, развивать систему профилактики, а не трансформировать проступок в преступление», — отметил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

По его убеждению, «административная преюдиция является в некоторой степени лакмусовой бумажкой, демонстрирующей либо либеральную модель уголовно-правовой политики, либо, напротив, её репрессивную составляющую, когда проступки могут превратиться в преступления».

Госдума в третьем чтении приняла закон, которым вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившиеся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Совфед одобрил закон 24 декабря.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приняла закон об уголовном наказании для автолихачей