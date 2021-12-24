Москва, 25 декабря, 2021, 00:00 — ИА Регнум. В Госдуме предложили отказаться от уголовного наказания за повторное нарушение Правил дорожного движения (ПДД), передает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Мы полагаем, что если лицо не исправляется, совершая повторные правонарушения, то нужно совершенствовать меры административного взыскания. Например: применять конфискацию автомобиля, применять лишение права управления транспортным средством на срок 10−20 лет, а может быть и пожизненно, применять административный арест, обязательные работы, необходимо, наконец, развивать систему профилактики, а не трансформировать проступок в преступление», — отметил депутат Госдумы Юрий Синельщиков (КПРФ).

По его убеждению, «административная преюдиция является в некоторой степени лакмусовой бумажкой, демонстрирующей либо либеральную модель уголовно-правовой политики, либо, напротив, её репрессивную составляющую, когда проступки могут превратиться в преступления».

Госдума в третьем чтении приняла закон, которым вводится уголовная ответственность за нарушения ПДД, выразившиеся в превышении установленной скорости движения на величину более 60, но не более 80 км/ч, либо на величину более 80 км в час, либо в выезде в нарушение ПДД на полосу встречного движения или на трамвайные пути встречного направления, за исключением объезда препятствий, лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управления ТС за любое из аналогичных правонарушений, совершенных повторно.

Совфед одобрил закон 24 декабря.