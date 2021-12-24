Сантьяго, , 20:04 — REGNUM Семь вооруженных людей подожгли базу лесозаготовительной компании в чилийской коммуне Фрезия. Об этом сообщает 24 декабря новостное агентство Emol.

Река Серрано. Чили (сс) Evelyn Proimos

Нападающие, чьи лица были скрыты капюшонами, запугали охранников автоматными очередями в воздух и подожгли лесозаготовительную технику и припаркованные автомобили. Позже на месте происшествия были найдены листовки, связывающие нападающих с индейцами мапуче. О содержании листовок не сообщается.

Проблема мапуче остро стоит в современной Чили. Как правило, представители этого народа живут обособленно и ведут традиционное хозяйство, негативно относясь к интеграции и часто намекая правительству о возвращении исторических земель поджогами, нападениями и убийствами.

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