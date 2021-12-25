Москва, , 02:36 — REGNUM Политическая элита Армении ориентируется на страны Запада, а не на Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 декабря заявил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН, директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона им. В.Б. Арцруни Виктор Надеин-Раевский.

Флаги Армении и России Alexanyan

«Всё построение внутреннего армянского политикума, к сожалению, идёт в антироссийском ключе. При том, что вроде бы внешне они уверяют нас в союзе, но армянское руководство склоняется к взаимодействию именно с Западом и ориентируется на Запад. Это вещи, на которые у нас пока не отреагировали, но уверен, что рано или поздно реакция с российской стороны на это последует», — сказал эксперт.

Политолог заявил, что такая ситуация является угрожающей для российско-армянского союза. Он также отметил, что проамериканские настроения премьер-министра Армении Никола Пашиняна широко всем известны.

Напомним, что Пашинян пришёл к власти в 2018 году в результате поддержанной Западом так называемой «бархатной революции».