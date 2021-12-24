Сургут, Югра, , 19:54 — REGNUM В Сургуте окраинный посёлок Лесной оказался в буквальном смысле бесхозным. Об этом сообщает пресс-служба Общероссийского народного фронта в ХМАО.

Заброшенный дом Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

У Лесного типичная для Севера история. Посёлок был основан в 1976 году для работников треста спецтранспорта. Через 13 лет обитатели вахтовых вагончиков получили сургутскую прописку, но город на свой баланс Лесной так и не взял, и после ликвидации треста посёлок оказался никому не нужен. В начале 2000-ных город предложил балочникам приватизировать землю под времянками и строиться самостоятельно. Администрация Сургута помогала в оформлении документов в «городской черте», обещала дороги, свет, газ… Те, кто оформил землю под вагончиками, потеряли право переселения по федеральной программе ликвидации балков. Сейчас здесь проживает 22 семьи.

«Улицы без фонарей и названия, дороги не чистятся, почта не приходит, отсутствует сквозной проезд для пожарных машин, жители не участвуют ни в выборах, ни в переписи населения… Мы живём так, словно для города не существуем», — пожаловались жители посёлка на прямую линию президента Владимира Путина.

В Лесном нет ни одного фонаря, люди живут в темноте. При этом платят за коммунальный минимум по бешеным тарифам. За вывоз мусора более 300 рублей с человека, хотя в городе — 100 рублей. За свет выходит от 10 до 20 тысяч рублей в месяц. Питьевую воду привозят в посёлок три раза в неделю, когда можно проехать. Снег на дорогах здесь чистят жители собственными силами.

Чиновники приехали на встречу в Лесной с картой посёлка, но на ней учтены не все дома.

«Дачный кооператив «Жемчужина» построил за свои деньги дорогу, на днях нам предоставил информацию, что поставили шлагбаум. Заезжать за него мы теперь должны платно. И убирать снег они нам тоже предлагают за деньги, хотя мы платим в управляющую компанию «Стандарт+», которая дорогу нам не чистит», — сообщили чиновникам администрации Сургута местные жители.

Активисты ОНФ на встрече с жителями Лесного изучили их переписку с властями и обратились в прокуратуру региона с просьбой разобраться, почему целый посёлок Сургута остался бесхозным.

«Мы изучили отписки чиновников за последние пять лет и увидели откровенное нежелание хоть как-то изменить жизнь по сути обманутых властью людей. Жители Лесного, как сургутяне, имеют полное право на инфраструктуру. Позиция ОНФ — помочь жителям. Мы настаиваем на создании при администрации города рабочей группы по решению проблем Лесного, чтобы разработать поэтапное урегулирование вопроса с конкретными датами. Также мы считаем, что пенсионеров из приватизированных балков необходимо переселить в кратчайшие сроки, как переселяем жильцов из приватизированных квартир в аварийных домах», — отметил член регионального штаба Общероссийского народного фронта Рустем Юсупов.