Вашингтон, 24 декабря, 2021, 20:02 — ИА Регнум. Работникам здравоохранения в США, получившим положительный результат теста на COVID-19, но не имеющим симптомов заболевания, будет разрешено вернуться к работе после семидневного карантина, если повторный тест покажет отрицательный результат, сообщает 24 декабря Reuters.

Cdc.gov Вакцинация от коронавируса в США

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Ранее работникам сектора здравоохранения США предписывалось проходить в таких случаях десятидневный карантин.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) постановил сократить этот срок в связи с тем, что больницы готовятся к большому количеству пациентов, заразившихся новым штаммом коронавируса «Омикрон».

21 декабря CDC сообщил, что 73% случаев заражения коронавирусом в США приходтся на штамм «Омикрон».