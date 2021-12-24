Москва, , 19:59 — REGNUM Временный поверенный в делах Украины в России вызван 24 декабря в российский МИД в связи с терактом в украинским городе Львове на территории Генконсульства РФ. Об этом говорится в опубликованном заявлении российского внешнеполитического ведомства.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня, 24 декабря в 02:30 ночи по местному времени против Генерального консульства России во Львове был совершён террористический акт, — говорится в сообщении. — Неизвестный бросил в направлении входа на территорию учреждения бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения».

Отмечается, что никто из сотрудников в результате нападения, к счастью, не пострадал.

Этот факт является прямым нарушением Украиной ряда международных договорённостей, а именно Венской конвенции о консульских сношениях (1963 г.), Конвенции о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов (1973 г.) и Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной (1993 г.).

Российская сторона подчёркивает, что это нападение — следствие нагнетания русофобской истерии на Украине, разжигания вражды и ненависти к России. В связи с этим российское Генконсульство направило ноту в львовское представительство МИД Украины, а также обращение на имя главы регионального МВД.

Москва требует неотложных мер по усилению безопасности Генконсульства и его сотрудников, реальных шагов по розыску и наказанию виновных. Подобное же обращение российское посольство в Киеве направило в украинское внешнеполитическое ведомство, а в МИД РФ вызван временный поверенный в делах Украины в России.

Украинскому дипломату заявлен в связи со случившимся во Львове «решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств».

Москва ждёт от Киева выполнения его международно-правовых обязательств, а также выявления и привлечения к ответственности виновных в содеянном. Кроме того, российская сторона требует от украинцев гарантий неповторения такого рода инцидентов, а также ожидает извинений за невыполненные в рамках вышеуказанных конвенций обязательств.