Вашингтон, 24 декабря, 2021, 19:48 — ИА Регнум. Писатель Джордж Мартин заявил, что, по его мнению, в наши дни видеоигры стали «значимее» фильмов. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

dravecky Джордж Мартин

Мартин сделал это заявление в публикации в своём блоге, посвящённой будущей ролевой экшн-игре Elden Ring, над которой он работал вместе с японским геймдизайнером Хидэтакой Миядзаки и студией FromSoftware.

«В наши дни видеоигры такими же значимыми, как и фильмы (на самом деле, даже значимее)… и на их создание уходит столько же времени», — написал Мартин. При этом он добавил, что в целом игры — это не его, хотя он и «играл в несколько на заре времен», например, в такие, как Railroad Tycoon, Romance of the Three Kingdoms и Master of Orion.

Напомним, релиз Elden Ring состоится 25 февраля 2022 года. Ранее издательская компания Bandai Namco выпустила сюжетный трейлер игры.