Саранск, , 19:47 — REGNUM В Саранске 24 декабря открылся Центр управления в кризисных ситуациях управления МЧС по Мордовии. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Новое здание Центра управления МЧС по Мордовии Пресс-служба правительства Мордовии

По словам заместителя министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий генерала-лейтенанта Николая Гречушкина, ввод в эксплуатацию нового здания окажет существенное влияние на снижение чрезвычайных ситуаций в республике, а также на своевременный прогноз неблагоприятных погодных явлений.

Он подчеркнул, что открывающееся здание оснащено по последнему слову техники.

«Это, в первую очередь, место, которое должно стать эффективным инструментом координации всех имеющихся сил и средств», — отметил он.

Новое здание — шестиэтажное, здесь находятся автомобильные боксы службы пожаротушения, тренажерный зал, административный блок главного управления, зал круглосуточного дежурства, зал заседаний комиссии по чрезвычайным ситуациям и конференц-зал. До открытия нового здания все указанные подразделения располагались на разных площадках. Ожидается, что нахождение всех служб в одном здании повысит оперативность реагирования в случае чрезвычайной ситуации.

В ходе церемонии глава Мордовии Артем Здунов наградил майора полиции Владимира Пятыркина, спасшего провалившегося под лед ребенка, орденом Славы III степени.

ИА REGNUM напоминает, сотрудник дежурной части ММО МВД России «Темниковский» Владимир Пятыркин в выходной день находился во дворе своего дома неподалеку от озера Савино. К нему прибежал подросток и сообщил, что его друг, катаясь на коньках, провалился под лед. Добежав до озера полицейский увидел 11-летнего мальчика, который находился по пояс в воде и держался за тонкую кромку льда. Пятыркин попытался подползти к ребенку, но хрупкий лед сражу же ломался. Тогда он расчистил путь и просто доплыл до мальчика. Вытащив ребенка из воды, он переодел пострадавшего в сухую одежду и отвез мальчика к бабушке.