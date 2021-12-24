Москва, , 19:46 — REGNUM 24 декабря завершилось голосование по определению лучшего игрока сборной России по футболу в 2021-м году. Голосование проходило в социальной сети Instagram, и в нем приняло участие более 100 тысяч человек. Лучшим игроком сборной России по мнению болельщиков стал 22-летний голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов.

Вратарь сборной России Матвей Сафонов Дарья Драй © ИА REGNUM

По итогам голосования Сафонов обошел полузащитника «Монако» Александра Головина.

В 2021-м году Матвей Сафонов сыграл в семи матчах за национальную команду во всех турнирах, в которых пропустил шесть мячей. В текущем сезоне за «Краснодар» у голкипера шестнадцать пропущенных мячей и шесть «сухарей» в семнадцати турах Тинькофф Российской Премьер-лиги 2021/22.

Ранее сообщалось, что на Матвея Сафонова также претендуют клубы из Английской Премьер-лиги. Трансферная стоимость молодого голкипера, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 14 миллионов евро.