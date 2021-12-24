Москва, 24 декабря 2021, 19:45 — REGNUM Российский рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) начал продажу бандан в стилистике своего недавнего альбома Bandana, записанного при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Старт продаж состоялся 24 декабря 2021 года на сайте магазина Benzoo.
Известно, что подобные банданы бесплатно раздавались на презентации пластинки в Москве 20 ноября 2021 года. Теперь же стоимость аксессуара составляет две тысячи рублей, а общий тираж насчитывает 360 экземпляров.
Напомним, что Bandana является первым совместным проектом Big Baby Tape и Kizaru, выход которого состоялся 22 октября 2021 года. Позднее сервис Spotify объявил работу самым прослушиваемым альбомом в России в 2021 году.
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