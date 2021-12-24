Москва, 24 декабря, 2021, 19:45 — ИА Регнум. Российский рэпер Big Baby Tape (Егор Ракитин) начал продажу бандан в стилистике своего недавнего альбома Bandana, записанного при участии Kizaru (Олег Нечипоренко). Старт продаж состоялся 24 декабря 2021 года на сайте магазина Benzoo.

Скриншот видео в YouTube Big Baby Tape и Kizaru

Известно, что подобные банданы бесплатно раздавались на презентации пластинки в Москве 20 ноября 2021 года. Теперь же стоимость аксессуара составляет две тысячи рублей, а общий тираж насчитывает 360 экземпляров.

Напомним, что Bandana является первым совместным проектом Big Baby Tape и Kizaru, выход которого состоялся 22 октября 2021 года. Позднее сервис Spotify объявил работу самым прослушиваемым альбомом в России в 2021 году.