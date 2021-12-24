24 декабря 2021 | Время чтения 8 мин

Эксперты полагают, что российские рынки в целом верят в способность Центробанка уже ко второму полугодию 2022-го добиться перелома инфляционного тренда и перейти к снижению ставок, а для восстановления структуры спроса, по всей видимости, потребуется полная победа над COVID-19 «или его превращение в эндемическое заболевание».

Галина Смирнова, , 21:53 — REGNUM Годовая инфляция снизится к целевым показателям до 4−4,5% только к концу следующего года. Таков прогноз Банка России, который приводится в декабрьском информационно-аналитическом комментарии Центробанка «Инфляционные ожидания и потребительские настроения». Регулятор российского финансового рынка считает по-прежнему высокими проинфляционные риски, сохраняющиеся именно на фоне более быстрого расширения спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска продукции.

Инфляция Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это может привести к более значительному и продолжительному отклонению инфляции вверх от цели, — заключает Банк России.

Прогноз инфляции профессиональных аналитиков на будущий год, к коим регулятор относит агентства Bloomberg, Reuters и Интерфакс, менее оптимистичен, но и немногим выше целевых показателей ЦБ РФ. По данным опросов обозначенных агентств, которые проводились в конце ноября — декабре, «консенсус-прогнозы аналитиков на конец этого года находились в интервале 8,0−8,3%, а на конец 2022 года — в интервале 4,5−5,1%». В рамках целевого значения Центробанка инфляция, по их предположениям, будет в 2023 году.

Ожидания же населения, как утверждается в проведенном по заказу Центробанка опросе ООО «инФОМ», бьют рекорды. В декабре такие ожидания возросли, достигнув максимального значения с февраля 2016 года. Медианная оценка ожидаемой в ближайший год инфляции составила 14,8% (+1,3 п.п. к ноябрю). Наблюдаемая населением инфляция в ноябре также увеличилась и достигла максимума с июля 2016 года, составив 17,7% (+1,5 п.п. к ноябрю). Что интересно, оценки ожидаемой и наблюдаемой инфляции сильнее выросли у респондентов со сбережениями. Таким образом, частично сократился их разрыв с оценками респондентов, не имеющих сбережений, расширившийся в последние месяцы. Тогда как до сих пор увеличение этого разрыва на протяжении всего года было связано с тем, что оценки респондентов без сбережений быстрее и сильнее реагировали на текущее ускорение роста цен, особенно чувствительно — на продукты питания. При этом в ноябре инфляция продовольственных товаров снизилась, что повлияло на оценки данной группы респондентов. В декабре население стало чаще беспокоитьсяо подорожании продуктов животного происхождения (мяса, яиц, молока) и отмечать рост цен на рыбу и морепродукты. Ускорение роста цен на рыбопродукты фиксировалось Росстатом в ноябре текущего года, темпы роста цен на мясо, молоко и яйца также оставались высокими.

Цены Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Инфляционные ожидания на год вперед при этом практически не побудили население перейти к сберегательной стратегии: в декабре, как и в ноябре, по данным опроса, только 50% респондентов посчитали необходимым откладывать сейчас свободные деньги. Причем эта доля остается вблизи минимальных значений с июля 2015 года. Правда, при этом всё же возросла (на 2 п.п. к ноябрю) доля тех, кто предпочитает хранить сбережения на счете в банке, достигнув 37% среди опрошенных. Между тем, по данным другого опроса — Аналитического центра НАФИ, посвященного целям сбережений россиян с 2011 по 2021 год, опубликованного «Банки.ру», за десять лет россияне стали все-таки чаще делать сбережения на случай непредвиденных трат: если в 2011 году об этом говорили 29% россиян, в 2021-м — 44%. Выросла и доля тех, кто откладывает «на старость» — 18% в 2011 году и 26% в 2021-м, на отдых или лечение — 14% против 19% соответственно. Доля тех, кто не считает важным формировать сбережения, снизилась с 2011 года на 8%, достигнув 6% в 2021 году. Правда, средняя суммой, которую россияне считают сбережениями, составляет 100 тыс. рублей. По данным же опроса сервиса SuperJob, проведенного среди 1600 представителей экономически активного населения старше 18 лет из всех округов страны, у 43% россиян полностью отсутствуют какие-либо сбережения. Напомним, что, по мнению эксперта Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнеко, которое публиковало издание Прайм, оптимальный размер финансовой подушки безопасности для физлиц должен равняться примерно шести обязательным ежемесячным расходам.

Возвращаясь к информационно-аналитическому документу Центробанка, отметим также, что среди предприятий, по данным мониторинга, проведенного Банком России в декабре, их ценовые ожидания на ближайшие три месяца практически не изменились, оставаясь на уровне максимальных значений последнего года: средние значения ожидаемого темпа роста цен составили 5,1% в годовом выражении (в декабре 2020 г. — 3,3%). Регулятор считает, что сохранение повышенного уровня ценовых ожиданий обусловлено быстрыми темпами роста спроса и издержек.

«Дополнительное давление оказывает сохранение высоких рисков хозяйственной деятельности», — сообщается в отчете.

Причем среди предприятий транспортировки и хранения, а также сферы услуг ценовые ожидания выросли, а в торговле, хоть и незначительно, но снизились — по причине замедления роста издержек. Тем не менее в торговом сегменте ввиду сохранения позитивных ожиданий в отношении спроса и товарооборота в ближайшие три месяца ценовые ожидания по-прежнему остаются повышенными: средний темп прироста цен на обозначенный период они ожидают в размере 7,9% в годовом выражении (в декабре 2020 г. — 6,7%). Снизились ценовые ожидания в строительной отрасли из-за отмечаемого респондентами ослабления рисков хозяйственной деятельности, хотя в целом в отрасли сохраняют позитивный настрой относительно динамики спроса на услуги и объемов строительства, поэтому снижение ценовых ожиданий, сообщается в отчете, «было незначительным».

Несколькими днями ранее Центробанк публиковал информационно-аналитические комментарии об инфляции в ноябре по регионам. Так, из выводов регулятора следует, что годовая инфляция в ноябре находилась в диапазоне от 4,5% — в Чукотском автономном округе и до 12,2% — в Республике Дагестан. В большинстве регионов ускорился рост цен на непродовольственные товары, преимущественно за счет подорожания моторного топлива и легковых автомобилей. Быстрее, чем месяцем ранее, дорожали услуги. В сфере зарубежного туризма это было связано с активизацией спроса на поездки в Турцию и ОАЭ в период новогодних праздников в условиях сохраняющихся ограничений на поездки по многим популярным туристическим направлениям. Годовой прирост цен на продовольственные товары в ноябре в целом немного замедлился, в зависимости от региона — по-разному. Основной вклад в замедление вносило уменьшение темпов подорожания овощей из-за смещения сезонности. Традиционно тепличные огурцы и помидоры заменяют продукцию открытого грунта в ноябре, но в этом году из-за холодной погоды это произошло уже в октябре. На Дальнем Востоке в ценах овощей слабее проявились общестрановые дезинфляционные факторы, здесь ускорение инфляции было наибольшим. На Северном Кавказе, напротив, наблюдалось замедление инфляции. В регионах этого округа вклад в снижение годового прироста цен на продукты питания был значительнее из-за более высокой доли продовольствия в структуре расходов населения.

На днях РБК опубликовал мнение главного экономиста Всемирного банка по России Дэвида Найта, которое он обнародовал в интервью «Ведомостям». Помимо трех названных главных рисков для российской экономики в 2022 году, среди которых угроза развития пандемии, возможное введение международных санкций и энергопереход, экономист выделил также достаточно высокий риск неожиданного всплеска инфляции. По словам Найта, несмотря на то, что Центробанк принимает меры для ее погашения, говорить о контроле над ростом цен сложно.

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«Вопрос, как долго продлится аномально высокая инфляция, остается открытым, более того, нельзя исключать и новые шоки для экономики», — предположил экономист, добавив, что если этот сценарий реализуется, экономика окажется под давлением, так как ЦБ будет вынужден ужесточить денежно-кредитную политику и повышать ставку.

Переход к глобальному росту инфляции, ответом на который стало повышение процентных ставок центральными банками по всему миру, стал, по мнению экспертов аналитического портала Сбербанка SberIndex.ru, главным вызовом года, пишет портал «Банки.ру». Пока, по мнению экспертов, потребители справляются с ростом цен на фоне высокой скорости индексации заработных плат, но эта ситуация неустойчива, поскольку инфляция создает риски ухудшения динамики в реальном выражении». При этом даже на фоне отсутствия значимых ограничений потребители не возвращаются к прежней структуре трат. Доля безналичных расчетов в расходах граждан продолжает расти, но через несколько лет она может вплотную приблизиться к своему пределу. Причем драйвером роста безналичных платежей стала онлайн-торговля, в особенности покупки в экосистемах. Но есть и сдерживающие факторы: серая экономика и привычка людей старших поколений к наличным. Продолжает расти интерес розничных инвесторов к фондовым рынкам, даже несмотря на последовавший за повышением ключевой ставки рост ставок по депозитам: предпочтение отдается ценным бумагам, выпущенным российскими эмитентами, в особенности акциям. Восстановился рынок труда по итогам года, что происходит за счет быстрого восстановления найма и активной индексации заработных плат бизнесом. Рынок ипотечного кредитования, как считают эксперты, стал главным бенефициаром снижения ключевой ставки в 2020 году и введения программы субсидирования ипотеки на первичном рынке с апреля 2020-го: за год объемы выданной ипотеки составят около 5,5 трлн рублей, то есть на четверть больше, чем в 2020-м, который также был рекордным. Чистая прибыль российских банков, по оценкам «СберИндекса», достигнет по итогам этого года рекордных 2,5 трлн рублей, но росту прибыли во многом способствует то, что многие банки в течение года распускали резервы, созданные в кризисный 2020 год. При этом, как указывают аналитики, улучшение экономической ситуации подтолкнуло рост кредитного портфеля, что также является причиной высоких доходов российских банков в текущем году. Уровень просроченной задолженности банковского сектора снизился, чему способствовали рост кредитования и восстановление экономической активности. Эксперты полагают, что российские рынки в целом верят в способность Центробанка уже ко второму полугодию 2022-го добиться перелома инфляционного тренда и перейти к снижению ставок, а для восстановления структуры спроса, по всей видимости, потребуется полная победа над COVID-19 «или его превращение в эндемическое заболевание».