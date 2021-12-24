Нижний Новгород, , 19:37 — REGNUM 24 декабря генеральный директор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов сообщил, что клуб работает над соглашениями по арендам воспитанников санкт-петербургского «Зенита» Даниила Одоевского и Кирилла Кравцова: «Мы делаем предложения многим клубам по возможности аренды и развитию молодых игроков. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, что они смогут нас усилить. Это перспективные и интересные футболисты. Предложения «Зениту» пока не делали, но мы заинтересованы и ведем переговоры», — цитирует Измайлова издание «Чемпионат».

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В текущем сезоне 19-летний центральный полузащитник Кирилл Кравцов сыграл в двенадцати матчах за «сине-бело-голубых» во всех турнирах, в которых получил одну желтую карточку в игре за Суперкубок России 2021.

После восемнадцати сыгранных туров «Нижний Новгород» с пятью победами и девятнадцатью очками занимает тринадцатое место в турнирной таблице чемпионата России.