Москва, , 19:35 — REGNUM Концертное агентство Booking Machine объявили об отмене запланированного на лето 2022 года фестиваля. Соответствующая информация появилась на их странице в Instagram 24 декабря 2021 года.

Музыка Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

https://www.instagram.com/p/CX3WOumNV2P/

Причиной отмены регулярного Booking Machine Festival стали антиковидные ограничения, не позволяющие провести полноценное мероприятие. Этот перенос стал уже третьим за последние два года.

Напомним, что последний раз в традиционном формате фестиваль проводился в 2019 году. В 2020 году году событие отменили и перенесли на следующий год, однако в 2021 году произошла аналогичная ситуация.

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