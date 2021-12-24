Вашингтон, 24 декабря, 2021, 19:55 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден и первая леди Джилл Байден навестили детей в больнице в канун Рождества, сообщает 24 декабря Associated Press.

No 10 Downing Street Супруги Байден

Супруги президентов США традиционно посещают детский национальный госпиталь в рождественские праздники, а вот визит Байдена стал сюрпризом. Это первый раз, когда действующий президент присоединился к первой леди, сообщили в Белом доме.

Отмечается, что Байдены помогут детям сделать новогодний проект, а также прочитают сказку «Ночь перед рождеством Олофа».

Ранее стало известно, что Джо Байден будет праздновать Рождество в кругу родных и близких в Белом доме. Кроме того, в период с 25 по 31 декабря Байден проведёт некоторое время в городе Уилмингтон (штат Делавэр), где находится его родной дом.