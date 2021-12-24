Лондон, 24 декабря 2021, 19:30 — REGNUM Консоли PlayStation 5 и Xbox Series X не закончились на складах в Великобритании через 24 часа после того, как продавцы пополнили свои запасы. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

Геймпад
Геймпад
Playstation.com

Издание отметило, что это произошло впервые за долгое время, и что это — хороший знак перед началом 2022 года, если учесть, что в 2021 году геймеры столкнулись с проблемой дефицита консолей. «Похоже, это указывает на то, что ситуация меняется, по крайней мере, в некоторых регионах», — написала автор статьи Брианна Ривз.

Напомним, в декабре 2021 года генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер заявил, что дефицит электронных компонентов может продлится до 2023 года. В ноябре 2021-го СМИ сообщили, что проблема дефицита консолей PlayStation 5 никуда не денется, поскольку компании Sony не удалось достигнуть необходимых показателей производства.

Читайте ранее в этом сюжете: Valve подтвердила информацию о сроках релиза консоли Steam Deck