Лондон, 24 декабря, 2021, 19:30 — ИА Регнум. Консоли PlayStation 5 и Xbox Series X не закончились на складах в Великобритании через 24 часа после того, как продавцы пополнили свои запасы. Об этом 24 декабря сообщает портал Screen Rant.

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Издание отметило, что это произошло впервые за долгое время, и что это — хороший знак перед началом 2022 года, если учесть, что в 2021 году геймеры столкнулись с проблемой дефицита консолей. «Похоже, это указывает на то, что ситуация меняется, по крайней мере, в некоторых регионах», — написала автор статьи Брианна Ривз.

Напомним, в декабре 2021 года генеральный директор компании Intel Пэт Гелсингер заявил, что дефицит электронных компонентов может продлится до 2023 года. В ноябре 2021-го СМИ сообщили, что проблема дефицита консолей PlayStation 5 никуда не денется, поскольку компании Sony не удалось достигнуть необходимых показателей производства.