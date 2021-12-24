Москва, , 19:30 — REGNUM В гражданский оборот поступили две первые партии вакцины от COVID-19 для подростков «Спутник М». Об этом свидетельствуют данные Росздравнадзора.

Подросток 40.мвд.рф

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Сегодня, 24 декабря, Центру им. Гамалеи Минздрава РФ выданы два разрешения на выпуск партий вакцины в гражданский оборот. Вакцина «Гам-Ковид-Вак-М» — это одна пятая дозы «Спутник V».

Напомним, «Спутник М» предназначен для подростков 12 — 17 лет, производство препарата планируют начать уже в этом году.

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